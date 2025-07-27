Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Фокин занял 8-е место на метровом трамплине, победил китаец Чжэн Цзююань

Российский прыгун в воду Фокин стал восьмым на метровом трамплине на ЧМ-2025.

Еще один россиянин Егор Лапин выбыл в квалификации, показав 29-й результат. Прыжки в воду Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Трамплин, 1 м, мужчины 1. Чжэн Цзююань (Китай) – 443,70 2. Осмар Олвера Ибарра (Мексика) – 429,60 3. Янь Сыюй (Китай) – 405,50 4. Джордан Холден (Великобритания) – 405,15 5. Жюль Буйе (Франция) – 390,15 6. Мориц Веземанн (Германия) – 386,70 7. Лоренцо Марсалья (Италия) – 383,70 8. Геннадий Фокин (Россия) – 381,00 Чемпионат мира-2025 по водным видам спорта, 27 июля, все медали дня