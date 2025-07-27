Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Фокин занял 8-е место на метровом трамплине, победил китаец Чжэн Цзююань
Российский прыгун в воду Фокин стал восьмым на метровом трамплине на ЧМ-2025.
Еще один россиянин Егор Лапин выбыл в квалификации, показав 29-й результат.
Прыжки в воду
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Трамплин, 1 м, мужчины
1. Чжэн Цзююань (Китай) – 443,70
2. Осмар Олвера Ибарра (Мексика) – 429,60
3. Янь Сыюй (Китай) – 405,50
4. Джордан Холден (Великобритания) – 405,15
5. Жюль Буйе (Франция) – 390,15
6. Мориц Веземанн (Германия) – 386,70
7. Лоренцо Марсалья (Италия) – 383,70
8. Геннадий Фокин (Россия) – 381,00
Чемпионат мира-2025 по водным видам спорта, 27 июля, все медали дня
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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