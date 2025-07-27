Плавание. Чемпионат мира-2025. Россиянки стали 6-ми в эстафете 4x100 м вольным стилем, Макинтош и Мертенс одержали победы, другие результаты

Россияне остались без медалей в первый день соревнований по плаванию на ЧМ-2025.

Плавание Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Женщины 400 м, вольный стиль 1. Саммер Макинтош (Канада) – 3.56,26 2. Ли Бинцзе (Китай) – 3.58,21 3. Кэти Ледеки (США) – 3.58,49 4x100 м, эстафета, вольный стиль 1. Австралия (Молли О’Каллахан, Мэг Харрис, Милла Джансен, Оливия Вунш) – 3.30,60 2. США (Симоне Мануэль, Кейт Дугласс, Эрин Джеммелл, Торри Хаск) – 3.31,04 3. Нидерланды (Милу ван Вейк, Тесса Гиле, Сэм ван Нунен, Маррит Стенберген) – 3.33,89... 6. Россия (Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова, Дарья Клепикова) – 3.34,69 (рекорд России) Мужчины 400 м, вольный стиль 1. Лукас Мертенс (Германия) – 3.42,35 2. Сэмюэл Шорт (Австралия) – 3.42,37 3. Ким У Мин (Южная Корея) – 3.42,60 4x100 м, эстафета, вольный стиль 1. Австралия (Флинн Саутем, Кай Тэйлор, Максимиллиан Джулиани, Кайл Чалмерс) – 3.08,97 2. Италия (Карлос д’Амброзио, Томас Чеккон, Лоренцо Дзаццери, Мануэль Фриго) – 3.09,58 3. США (Джек Алекси, Патрик Сэммон, Крис Джулиано, Джонни Кулоу) – 3.09,64 Чемпионат мира-2025 по водным видам спорта, 27 июля, все медали дня