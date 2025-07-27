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Плавание. Чемпионат мира-2025. Россиянки стали 6-ми в эстафете 4x100 м вольным стилем, Макинтош и Мертенс одержали победы, другие результаты

Россияне остались без медалей в первый день соревнований по плаванию на ЧМ-2025.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Женщины

400 м, вольный стиль

1. Саммер Макинтош (Канада) – 3.56,26

2. Ли Бинцзе (Китай) – 3.58,21

3. Кэти Ледеки (США) – 3.58,49

4x100 м, эстафета, вольный стиль

1. Австралия (Молли О’Каллахан, Мэг Харрис, Милла Джансен, Оливия Вунш) – 3.30,60

2. США (Симоне Мануэль, Кейт Дугласс, Эрин Джеммелл, Торри Хаск) – 3.31,04

3. Нидерланды (Милу ван Вейк, Тесса Гиле, Сэм ван Нунен, Маррит Стенберген) – 3.33,89...

6. Россия (Дарья Трофимова, Александра Кузнецова, Алина Гайфутдинова, Дарья Клепикова) – 3.34,69 (рекорд России)

Мужчины

400 м, вольный стиль

1. Лукас Мертенс (Германия) – 3.42,35

2. Сэмюэл Шорт (Австралия) – 3.42,37

3. Ким У Мин (Южная Корея) – 3.42,60

4x100 м, эстафета, вольный стиль

1. Австралия (Флинн Саутем, Кай Тэйлор, Максимиллиан Джулиани, Кайл Чалмерс) – 3.08,97 

2. Италия (Карлос д’Амброзио, Томас Чеккон, Лоренцо Дзаццери, Мануэль Фриго) – 3.09,58

3. США (Джек Алекси, Патрик Сэммон, Крис Джулиано, Джонни Кулоу) – 3.09,64

Чемпионат мира-2025 по водным видам спорта, 27 июля, все медали дня

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
результаты
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
плавание
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Германии
logoсборная России жен
logoСэмюэл Шорт
logoЛукас Мертенс
logoКим У Мин
logoсборная Австралии
logoсборная Китая жен
logoЛи Бинцзе
logoКэтлин Ледеки
logoсборная Канады жен
logoСаммер Макинтош
logoсборная США жен
logoДарья Трофимова
Александра Кузнецова
logoДарья Клепикова
Алина Гайфутдинова
Маррит Стенберген
logoМолли О’Каллахан
logoТорри Хаск
logoМэг Харрис
Тесса Гиле
logoЭрин Джеммелл
logoКейт Дугласс
logoСимоне Мануэль
logoсборная Нидерландов жен
logoсборная Австралии жен
logoКайл Чалмерс
Лоренцо Дзаццери
logoФлинн Саутем
logoКай Тэйлор
logoКрис Джулиано
logoМануэль Фриго
logoМаксимиллиан Джулиани
logoсборная Италии по водным видам
logoсборная США
logoДжек Алекси
logoТомас Чеккон
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