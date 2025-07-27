«Челси» и «Аль-Наср» Роналду согласовали трансфер Феликса за 30 млн евро. Сумма вырастет до 50 млн с учетом бонусов и процента от перепродажи
Жоау Феликс переходит в «Аль-Наср» из «Челси».
По данным Фабрицио Романо, «Челси» и «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, согласовали трансфер полузащитника за 30 млн евро.
С учетом бонусов и процента от перепродажи сумма вырастет до 50 млн. В данное время готовится документация для завершения сделки.
Во второй половине прошлого сезона португалец выступал на правах аренды за «Милан». Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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