«Челси» и «Аль-Наср» Роналду согласовали трансфер Феликса за 30 млн евро. Сумма вырастет до 50 млн с учетом бонусов и процента от перепродажи

Жоау Феликс переходит в «Аль-Наср» из «Челси».

По данным Фабрицио Романо , «Челси » и «Аль-Наср », за который выступает Криштиану Роналду , согласовали трансфер полузащитника за 30 млн евро.

С учетом бонусов и процента от перепродажи сумма вырастет до 50 млн. В данное время готовится документация для завершения сделки.

Во второй половине прошлого сезона португалец выступал на правах аренды за «Милан». Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь .