Ковентри о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026: «Вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем»

Глава МОК Ковентри высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026.

«Мы еще не приняли окончательного решения. Что касается Олимпийских игр в 2026 году, я не собираюсь предвосхищать решение исполнительного комитета в сентябре и декабре, но я думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем », – сказала глава Международного олимпийского комитета (МОК ) Кирсти Ковентри в интервью L’Équipe.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.