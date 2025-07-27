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Ковентри о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026: «Вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем»

Глава МОК Ковентри высказалась о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026.

«Мы еще не приняли окончательного решения. Что касается Олимпийских игр в 2026 году, я не собираюсь предвосхищать решение исполнительного комитета в сентябре и декабре, но я думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем», – сказала глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в интервью L’Équipe.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: L’Équipe
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