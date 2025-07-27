Ферстаппен продолжить выступать за «Ред Булл» в сезоне-2026 (De Telegraaf)

Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026-м, сообщает Эрик ван Харен .

По словам журналиста Эрика ван Харена, Макс Ферстаппен продолжит выступать за «Ред Булл » в следующем сезоне.

Четырехкратный чемпион больше не сможет воспользоваться опцией расторжения контракта, так как к летнему перерыву в любом случае будет занимать третье место в чемпионате (ближайший преследователь Джордж Расселл отстает на 28 очков).

Ранее говорилось, что Макс мог бы покинуть «Ред Булл», если бы был вне первой тройки личного зачета на момент летнего перерыва.

Кроме того, подчеркивается, что Ферстаппен и сам хочет остаться в команде из Милтон-Кейнса.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?

