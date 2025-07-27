Матч окончен
ЦСКА обыграл «Ахмат» – 2:1. Круговой сделал дубль в добавленное к первому тайму время, Тодоровича удалили на 86-й
ЦСКА одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1) в 2-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «ВЭБ Арене» в Москве.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
Уже на 15-й минуте счет открыл вингер гостей Брайан Мансилья. На 47-й первого тайма защитник Данил Круговой сравнял счет, следом на 48-й россиянин сделал дубль.
На 86-й после второй желтой карточки с поля был удален защитник клуба из Грозного Дарко Тодорович.
Премьер-лига. 2 тур
27 июля 12:00, ВЭБ Арена
Кого в АПЛ уволят первым?26335 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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