ЦСКА обыграл «Ахмат» – 2:1. Круговой сделал дубль в добавленное к первому тайму время, Тодоровича удалили на 86-й

ЦСКА одержал волевую победу над «Ахматом» (2:1) в 2-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «ВЭБ Арене» в Москве.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 15-й минуте счет открыл вингер гостей Брайан Мансилья . На 47-й первого тайма защитник Данил Круговой сравнял счет, следом на 48-й россиянин сделал дубль.

На 86-й после второй желтой карточки с поля был удален защитник клуба из Грозного Дарко Тодорович.

Премьер-лига. 2 тур 27 июля 12:00, ВЭБ Арена ЦСКА Завершен 2 - 1 Ахмат Матч окончен 90’ Касинтура Заре 86’ Тодорович Обляков Койта 76’ 76’ Тодорович 75’ Мансилья Гаджиев 69’ Исмаэл Талаль Алеррандро Мусаев 68’ Обляков 58’ 54’ Гандри Гайич 51’ Шуманский Глебов 49’ 46’ Садулаев Самородов 46’ Конате Мелкадзе 2 тайм Перерыв Круговой

45’ +3’ Круговой

45’ +2’ Мойзес 40’ 15’ Мансилья

ЦСКА Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Кисляк, Обляков, Круговой, Шуманский, Алвес, Алеррандро Запасные: Абдулкадыров, Глебов, Мусаев, Койта, Тороп, Лукин, Бесаев, Бандикян, Келвен, Рядно 1 тайм Ахмат: Ульянов, Богосавац, Ибишев, Гандри, Тодорович, Келиану, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Мансилья, Конате Запасные: Магомедов, Заре, Якуев, Талаль, Самородов, Мелкадзе, Шелия, Гаджиев, Шатара, Уциев, Сидоров

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