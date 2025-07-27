Фанаты «Рубина» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» во 2-м тайме матча РПЛ

Болельщики «Рубина» скандировали оскорбительный заряд в адрес «Зенита».

Команды встречаются на «Ак Барс Арене» в рамках 2-го тура Мир РПЛ (1:2, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте матча форвард казанцев Мирлинд Даку упал в штрафной «Зенита » после контакта с Нино . Главный арбитр матча Алексей Сухой не стал назначать пенальти, так как боковой арбитр зафиксировал офсайд. ВАР не вмешался в эпизод.

Вскоре после этого эпизода болельщики «Рубина » начали скандировать: «Зенит » – позор российского футбола».

Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?