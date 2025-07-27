Фанаты «Рубина» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» во 2-м тайме матча РПЛ
Болельщики «Рубина» скандировали оскорбительный заряд в адрес «Зенита».
Команды встречаются на «Ак Барс Арене» в рамках 2-го тура Мир РПЛ (1:2, второй тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 57-й минуте матча форвард казанцев Мирлинд Даку упал в штрафной «Зенита» после контакта с Нино. Главный арбитр матча Алексей Сухой не стал назначать пенальти, так как боковой арбитр зафиксировал офсайд. ВАР не вмешался в эпизод.
Вскоре после этого эпизода болельщики «Рубина» начали скандировать: «Зенит» – позор российского футбола».
Заряд «Зенит» – позор российского футбола» признан оскорбительным. Почему?
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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