«Бавария» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Диаса за 75 млн евро с учетом бонусов. Медосмотр вингера – на следующей неделе
«Бавария» и «Ливерпуль» договорились о трансфере Луиса Диаса.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб сделал новое предложение по вингеру, которое, предположительно, составляет около 80 млн евро.
После него стороны достигли принципиального соглашения – сделка составит 75 миллионов, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Теперь переход колумбийца в «Баварию» считается решенным вопросом.
Окончательные детали сделки уточняются. По данным инсайдера Фабрицио Романо, 75 млн евро – это сумма с учетом бонусов.
Диас подпишет контракт с мюнхенцами до 2029 года. Медосмотр игрока пройдет на следующей неделе.
Со статистикой 28-летнего вингера можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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