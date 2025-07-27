«Бавария» и «Ливерпуль» согласовали трансфер Диаса за 75 млн евро с учетом бонусов. Медосмотр вингера – на следующей неделе

«Бавария» и «Ливерпуль» договорились о трансфере Луиса Диаса.

Ранее сообщалось , что немецкий клуб сделал новое предложение по вингеру, которое, предположительно, составляет около 80 млн евро.

После него стороны достигли принципиального соглашения – сделка составит 75 миллионов, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Теперь переход колумбийца в «Баварию» считается решенным вопросом.

Окончательные детали сделки уточняются. По данным инсайдера Фабрицио Романо , 75 млн евро – это сумма с учетом бонусов.

Диас подпишет контракт с мюнхенцами до 2029 года. Медосмотр игрока пройдет на следующей неделе.

Со статистикой 28-летнего вингера можно ознакомиться здесь .