  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Рубин» вырвал ничью у «Зенита», отыграв два гола – 2:2! Даку забил на 90-й, у Мостового 1+1
587

«Рубин» вырвал ничью у «Зенита», отыграв два гола – 2:2! Даку забил на 90-й, у Мостового 1+1

«Зенит» упустил победу над «Рубином» (2:2) в 2-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Андрей Мостовой реализовал пенальти на 11-й минуте. На 36-й Мостовой ассистировал Матео Кассьерре.

Велдин Ходжа отыграл один мяч на 47-й. Мирлинд Даку сравнял счет на 90-й.

Матч проходил на «Ак Барс Арене».

Премьер-лига. 2 тур
27 июля 17:00, Ак Барс Арена
Рубин
Завершен
2 - 2
Зенит
Матч окончен
Иванов
90’
+5’
Ходжа   Зотов
90’
+3’
Иву   Иванов
90’
+3’
  Даку
90’
Шабанхаджай   Чумич
86’
86’
Жерсон   Вега
85’
Мостовой   Горшков
53’
Дркушич
  Ходжа
47’
Грицаенко   Юкич
46’
Йочич   Безруков
46’
46’
Глушенков   Гонду
2тайм
Перерыв
Кабутов
45’
+3’
36’
  Кассьерра
11’
  Мостовой
Рубин
Ставер, Грицаенко, Вуячич, Тесленко, Иву, Ходжа, Йочич, Рожков, Кабутов, Даку, Шабанхаджай
Запасные: Нигматуллин, Юкич, Чумич, Васильев, Ежов, Безруков, Нижегородов, Иванов, Апшацев, Мукба, Зотов, Ломовицкий
1тайм
Зенит:
Латышонок, Дркушич, Нино, Дуглас Сантос, Мантуан, Барриос, Глушенков, Жерсон, Мостовой, Педро, Кассьерра
Запасные: Кержаков, Алип, Лобов, Гонду, Шилов, Адамов, Адамов, Горшков, Ерохин, Соболев, Вега, Михайлов
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кого в АПЛ уволят первым?26336 голосов
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoРубин
logoАндрей Мостовой
logoМатео Кассьерра
logoВелдин Ходжа
logoМирлинд Даку
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»
44 минуты назад
«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован
16 минут назад
«Реалу» отказали в переносе матча против «Осасуны» в 1-м туре Ла Лиги. Он пройдет 19 августа
617 минут назад
«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»
1020 минут назадФото
Трамп может запретить визы для бразильцев из-за напряженных отношений между странами – в том числе на время ЧМ-2026. Бразильская федерация в курсе и ждет развития событий (СNN)
3830 минут назад
Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»
99639 минут назад
«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро
1154 минуты назад
Жедсон: «Обычно выбирают номера кумиров, но я хочу пройти весь путь со своим – 83-м. И голы обычно не праздную – просто не знаю, что делать. Но для «Спартака» постараюсь придумать»
28сегодня, 18:04Фото
Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»
41сегодня, 17:53
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с 20-очковым отрывом, в последних турах уже не старался. И ведь он будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело»
22сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Португалии. «Спортинг» сыграет с «Бенфикой»
8сегодня, 17:53
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина играет с «Академией Пушкаша», «Динамо» Минск против «Эгнатии», «Астана» победила «Зимбру» в гостях
7 минут назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й
740 минут назад
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» принимает «Бешикташ», «Шериф» против «Утрехта»
4сегодня, 18:00Live
Товарищеские матчи. «Рома» против «Канна», «Барса» и «Сеул» сыграли 7:3, «Милан» забил 9 голов «Перту», «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», «Монако» Головина победил «Торино»
185сегодня, 17:52Live
Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»
4сегодня, 17:41
Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»
16сегодня, 17:10
«Комо» за 8 млн евро с учетом бонусов продал вингера Стрефеццу «Олимпиакосу»
1сегодня, 16:56Фото
Роналдо и Кака сыграют в шоу-матче по EA Sports FC на киберспортивном турнире EWC
1сегодня, 16:55
Шоу австралийских аборигенов прошло перед матчем «Милана» с «Перт Глори»
3сегодня, 16:38Фото