Матч окончен
«Рубин» вырвал ничью у «Зенита», отыграв два гола – 2:2! Даку забил на 90-й, у Мостового 1+1
«Зенит» упустил победу над «Рубином» (2:2) в 2-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Андрей Мостовой реализовал пенальти на 11-й минуте. На 36-й Мостовой ассистировал Матео Кассьерре.
Велдин Ходжа отыграл один мяч на 47-й. Мирлинд Даку сравнял счет на 90-й.
Матч проходил на «Ак Барс Арене».
Премьер-лига. 2 тур
27 июля 17:00, Ак Барс Арена
Кого в АПЛ уволят первым?26336 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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