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Погачар победил в общем зачете «Тур де Франс», ван Арт выиграл заключительный этап

Словенец Тадей Погачар одержал победу в генеральной классификации «Тур де Франс».

Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт выиграл заключительный этап многодневки. 

«Тур де Франс-2025»

21-й этап

Мант-ла-Виль – Париж

132,3 км

Профиль/Карта

1. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 3.07,30

2. Давиде Баллерини (Италия, XDS Astana) – 0,19

3. Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious) – то же время

4. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)

5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 0,26

6. Маттео Трентин (Италия, Tudor Pro Cycling) – 0,38

7. Арно де Ли (Бельгия, Lotto) – 1,14

8. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels)

9. Майк Тениссен (Нидерланды, XDS Astana)

10. Дилан Тойнс (Бельгия, Cofidis)...

133. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 12,34

Общий зачет

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 76.00,32

2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 4,24

3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 11,00

4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 12,12

5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 17,12

6. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 20,14

7. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 22,35

8. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 25,30

9. Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost) – 28,02

10. Джордан Жегат (Франция, Team TotalEnergies) – 32,42...

27. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2.16,15

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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