Погачар победил в общем зачете «Тур де Франс», ван Арт выиграл заключительный этап
Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт выиграл заключительный этап многодневки.
21-й этап
Мант-ла-Виль – Париж
132,3 км
1. Ваут ван Арт (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 3.07,30
2. Давиде Баллерини (Италия, XDS Astana) – 0,19
3. Матей Мохорич (Словения, Bahrain – Victorious) – то же время
4. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)
5. Маттео Йоргенсон (США, Visma | Lease a Bike) – 0,26
6. Маттео Трентин (Италия, Tudor Pro Cycling) – 0,38
7. Арно де Ли (Бельгия, Lotto) – 1,14
8. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels)
9. Майк Тениссен (Нидерланды, XDS Astana)
10. Дилан Тойнс (Бельгия, Cofidis)...
133. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 12,34
Общий зачет
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) – 76.00,32
2. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) – 4,24
3. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 11,00
4. Оскар Онли (Великобритания, Picnic PostNL) – 12,12
5. Феликс Галль (Австрия, Decathlon AG2R La Mondiale) – 17,12
6. Тобиас Халланд Йоханнессен (Норвегия, Uno-X Mobility) – 20,14
7. Кевин Воклен (Франция, Arkéa – B&B Hotels) – 22,35
8. Примож Роглич (Словения, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 25,30
9. Бен Хили (Ирландия, EF Education – EasyPost) – 28,02
10. Джордан Жегат (Франция, Team TotalEnergies) – 32,42...
27. Александр Власов (Россия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 2.16,15