Яна Егорян о победе на чемпионате мира: «Это для вас!»
Яна Егорян посвятила России победу на чемпионате мира по фехтовании.
Егорян выиграла золото в турнире саблисток на ЧМ-2025, который проходит в Тбилиси.
«Очень рада! Шесть лет я ждала этого чемпионата мира. Мне очень хотелось, чтобы нас знали, ценили и помнили, что мы должны быть на соревнованиях.
У меня дома сын, муж, они дают мне возможность тренироваться и выступать. И мой тренер Дмитрий (Глотов) каждый день дает мне веру и силу, он делает из меня фехтовальщицу. Это победа для вас! Мы шли, шли и наконец дошли.
Мне казалось, мой мир сегодня рухнет. Но тренер сделал все возможное, чтобы я перестроила свой первый бой и продолжила дальше.
Это для вас!» — сказала Егорян.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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