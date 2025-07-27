Зарема Салихова: «3 года «Спартак» в руках менеджеров «Лукойла» – и на табло 0:3. 3 спортдиректора, 3 года без трофеев. Сотни сгоревших миллионов евро»
Зарема Салихова критично высказалась о руководстве «Спартака».
Красно-белые проиграли «Балтике» матч 2-го тура Мир РПЛ со счетом 0:3.
«Три года «Спартак» в руках менеджеров из «Лукойла» – и счет на табло 0:3. Символично. Три спортивных директора. Три года без трофеев.
Сотни сгоревших миллионов евро. Ни одного нового русского воспитанника в основе команды», – сказала супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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