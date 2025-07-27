Зарема Салихова: «3 года «Спартак» в руках менеджеров «Лукойла» – и на табло 0:3. 3 спортдиректора, 3 года без трофеев. Сотни сгоревших миллионов евро»

Зарема Салихова критично высказалась о руководстве «Спартака».

Красно-белые проиграли «Балтике» матч 2-го тура Мир РПЛ со счетом 0:3.

«Три года «Спартак» в руках менеджеров из «Лукойла » – и счет на табло 0:3. Символично. Три спортивных директора. Три года без трофеев.

Сотни сгоревших миллионов евро. Ни одного нового русского воспитанника в основе команды», – сказала супруга бывшего президента «Спартака » Леонида Федуна .