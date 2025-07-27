🥉 Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Бондарь и Конаныхина завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки, победили китайцы
Бондарь и Конаныхина завоевали бронзу в миксте на ЧМ-2025 по прыжкам в воду.
Прыжки в воду
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронные прыжки, вышка 10 м, микст
1. Чжу Юнсинь – Се Пэйлин (Китай) – 323,04
2. Чхо Ви Хен – Чо Чин Ми (КНДР) – 322,98
3. Александр Бондарь – Анна Конаныхина (Россия) – 311,88
4. Алехандра Эструдильо Торрес – Кевин Берлин Рейес (Мексика) – 304,56
5. Бейли Крэнфорд – Тайлер Уиллс (США) – 296,13
6. Ксения Байло – Кирилл Болюх (Украина) – 294,66
Чемпионат мира-2025 по водным видам спорта, 27 июля, все медали дня
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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