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🥉 Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Бондарь и Конаныхина завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки, победили китайцы

Бондарь и Конаныхина завоевали бронзу в миксте на ЧМ-2025 по прыжкам в воду.

Прыжки в воду

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Синхронные прыжки, вышка 10 м, микст

1. Чжу Юнсинь – Се Пэйлин (Китай) – 323,04

2. Чхо Ви Хен – Чо Чин Ми (КНДР) – 322,98

3. Александр БондарьАнна Конаныхина (Россия) – 311,88

4. Алехандра Эструдильо Торрес – Кевин Берлин Рейес (Мексика) – 304,56

5. Бейли Крэнфорд – Тайлер Уиллс (США) – 296,13

6. Ксения Байло – Кирилл Болюх (Украина) – 294,66

Чемпионат мира-2025 по водным видам спорта, 27 июля, все медали дня

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
прыжки в воду
результаты
logoАнна Конаныхина
logoсборная России (прыжки в воду)
logoАлександр Бондарь
logoЧо Чин Ми
logoсборная Китая жен (прыжки в воду)
logoсборная США (прыжки в воду)
logoсборная США жен (прыжки в воду)
logoсборная Украины (прыжки в воду)
сборная Мексики по прыжкам с вышки жен
сборная КНДР
logoсборная Мексики (прыжки в воду)
logoсборная Украины жен (прыжки в воду)
сборная России жен (прыжки в воду)
logoсборная Китая (прыжки в воду)
Кевин Берлин
Чхо Ви Хен
Алехандра Эстудильо Торрес
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