«Шанхай» Слуцкого оторвался на 6 очков в Суперлиге Китая. У команды 4 победы подряд в чемпионате
Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
На 17-й минуте Цзян Шэнлун открыл счет после подачи углового, на 2-й добавленной минуте к первому тайму Бруно Назарио сравнял с пенальти. На 7-й добавленной минуте Жоау Тейшейра снова вывел шанхайцев вперед, на 57-й Луис Асуэ забил третий гол хозяев. На 76-й Фрэнк Ачимпонг сократил разницу в счете.
«Шанхай» Слуцкого теперь опережает на шесть очков «Шанхай Порт», идущий вторым. Столько же очков преимущества есть над «Бэйцзин Гоань» Кике Сетьена, на семь баллов отстает «Чэнду».
«Шэньхуа» победил в четвертом матче Суперлиги подряд.
В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 2 августа встретится в гостях с «Юньнань Юйкунь», а уже 9 августа примет «Порт» в дерби – Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало в 14:35 по московскому времени.