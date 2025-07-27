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«Шанхай» Слуцкого оторвался на 6 очков в Суперлиге Китая. У команды 4 победы подряд в чемпионате

«Шанхай Шэньхуа» победил «Хэнань» в 18-м туре Суперлиги Китая (3:2).

Спортс’’ показал матч в прямом эфире, прокомментировали Артем Терентьев и Вадим Лукомский.

На 17-й минуте Цзян Шэнлун открыл счет после подачи углового, на 2-й добавленной минуте к первому тайму Бруно Назарио сравнял с пенальти. На 7-й добавленной минуте Жоау Тейшейра снова вывел шанхайцев вперед, на 57-й Луис Асуэ забил третий гол хозяев. На 76-й Фрэнк Ачимпонг сократил разницу в счете.

«Шанхай» Слуцкого теперь опережает на шесть очков «Шанхай Порт», идущий вторым. Столько же очков преимущества есть над «Бэйцзин Гоань» Кике Сетьена, на семь баллов отстает «Чэнду». 

«Шэньхуа» победил в четвертом матче Суперлиги подряд.

В следующем матче «Шанхай» Слуцкого 2 августа встретится в гостях с «Юньнань Юйкунь», а уже 9 августа примет «Порт» в дерби – Спортс’’ покажет игру в прямом эфире. Начало в 14:35 по московскому времени.

Полная запись матча с комментарием Терентьева и Лукомского

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Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Вадим Высоцкий
logoШанхай Шэньхуа
logoЛеонид Слуцкий
logoХэнань
logoвысшая лига Китай
logoШанхай Порт
logoБэйцзин Гоань
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