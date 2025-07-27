Пиастри до 16 очков увеличил отрыв от Норриса в чемпионате
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выиграл Гран-при Бельгии и увеличил отрыв в чемпионате.
Ландо Норрис финишировал вторым и проигрывает напарнику 16 очков. На счету Оскара 266 баллов, Ландо заработал 250.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял четвертое место и отстал от лидера сезона на 81 очко.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Бельгии-2025
Гран-при Бельгии-2025. Пиастри выиграл дождевую гонку, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
Опубликовал: Михаил Ширяев
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