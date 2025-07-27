«Локомотив» лидирует в РПЛ после двух туров – только он выиграл оба матча. «Акрон» – 2-й, «Балтика» – 3-я, «Зенит» – 6-й, «Краснодар» – 9-й, «Спартак» – 10-й

«Локомотив» продолжает лидировать в чемпионате России после двух туров.

Команда Михаила Галактионова набрала 6 очков, забив пять голов и пропустив один. Больше одержать две победы не удалось никому.

Места со второго по восьмое занимают набравшие по четыре балла «Акрон », «Балтика », «Рубин », «Крылья Советов», «Зенит », «Динамо» и ЦСКА .

У «Краснодара» 3 балла, он идет девятым. «Спартак» – десятый, тоже с тремя очками.

Последние две строчки – у «Пари НН» и «Сочи», проигравших оба матча.