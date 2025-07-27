  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» лидирует в РПЛ после двух туров – только он выиграл оба матча. «Акрон» – 2-й, «Балтика» – 3-я, «Зенит» – 6-й, «Краснодар» – 9-й, «Спартак» – 10-й
98

«Локомотив» лидирует в РПЛ после двух туров – только он выиграл оба матча. «Акрон» – 2-й, «Балтика» – 3-я, «Зенит» – 6-й, «Краснодар» – 9-й, «Спартак» – 10-й

«Локомотив» продолжает лидировать в чемпионате России после двух туров.

Команда Михаила Галактионова набрала 6 очков, забив пять голов и пропустив один. Больше одержать две победы не удалось никому.

Места со второго по восьмое занимают набравшие по четыре балла «Акрон», «Балтика», «Рубин», «Крылья Советов», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

У «Краснодара» 3 балла, он идет девятым. «Спартак» – десятый, тоже с тремя очками.

Последние две строчки – у «Пари НН» и «Сочи», проигравших оба матча.

Кого в АПЛ уволят первым?26367 голосов
Даниэль ФаркеЛидс
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РПЛ
logoЗенит
logoЛокомотив
logoРубин
logoКраснодар
logoОренбург
logoСочи
logoАкрон
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoПари НН
logoРостов
logoКрылья Советов
logoДинамо Москва
logoБалтика
logoДинамо Махачкала
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Зенит» упустил победу над «Рубином», ЦСКА был сильнее «Ахмата», «Оренбург» и «Динамо» Махачкала сыграли вничью
393827 июля, 19:01
«Рубин» вырвал ничью у «Зенита», отыграв два гола – 2:2! Даку забил на 90-й, у Мостового 1+1
58727 июля, 19:00
У Мостового 4+1 в 3 последних матчах РПЛ с учетом прошлого сезона, все голы – с пенальти. Хавбек «Зенита» забил «Рубину» с точки и отдал ассист на Кассьерру
2827 июля, 17:59
Главные новости
Винисиус о целях: «Хочу выигрывать трофеи с клубом и сборной, вдохновлять следующее поколение верить в себя. Моя самая большая мечта – оставить наследие за рамками футбола»
1216 минут назад
«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован
218 минут назад
«Реалу» отказали в переносе матча против «Осасуны» в 1-м туре Ла Лиги. Он пройдет 19 августа
1329 минут назад
«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»
2332 минуты назадФото
Трамп может запретить визы для бразильцев из-за напряженных отношений между странами – в том числе на время ЧМ-2026. Бразильская федерация в курсе и ждет развития событий (СNN)
5142 минуты назад
Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»
99651 минуту назад
«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности сделать официальное предложение по Шешко, если форвард согласится на переход. Клуб Бундеслиги хочет 75+ млн евро
11сегодня, 18:15
Жедсон: «Обычно выбирают номера кумиров, но я хочу пройти весь путь со своим – 83-м. И голы обычно не праздную – просто не знаю, что делать. Но для «Спартака» постараюсь придумать»
34сегодня, 18:04Фото
Челестини о голе Месси в стиле Марадоны: «Он начинает дриблинг, и я думаю: «Его остановит следующий защитник». И я так думал, пока нам не забили. Лео делал вещи не с этой планеты»
47сегодня, 17:53
Майкл Оуэн: «Ливерпуль» мог выиграть АПЛ с 20-очковым отрывом, в последних турах уже не старался. И ведь он будет еще сильнее, чем в прошлом сезоне. Настичь его будет тяжело»
28сегодня, 17:30
Ко всем новостям
Последние новости
Суперкубок Португалии. «Спортинг» сыграет с «Бенфикой»
9сегодня, 17:53
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина играет с «Академией Пушкаша», «Динамо» Минск против «Эгнатии», «Астана» победила «Зимбру» в гостях
119 минут назадLive
«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й
752 минуты назад
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» принимает «Бешикташ», «Шериф» против «Утрехта»
4сегодня, 18:00Live
Товарищеские матчи. «Рома» против «Канна», «Барса» и «Сеул» сыграли 7:3, «Милан» забил 9 голов «Перту», «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму», «Монако» Головина победил «Торино»
185сегодня, 17:52Live
Бернардески о Серии А и МЛС: «Это как сравнивать НБА и Евролигу. В физподготовке разрыва нет, но он есть на техническом и тактическом уровнях»
4сегодня, 17:41
Хомуха о положении Семака перед матчем с ЦСКА: «У него 6 чемпионских титулов. Не думаю, что руководство «Зенита» будет по одной игре делать далекоидущие выводы»
16сегодня, 17:10
«Комо» за 8 млн евро с учетом бонусов продал вингера Стрефеццу «Олимпиакосу»
1сегодня, 16:56Фото
Роналдо и Кака сыграют в шоу-матче по EA Sports FC на киберспортивном турнире EWC
1сегодня, 16:55
Шоу австралийских аборигенов прошло перед матчем «Милана» с «Перт Глори»
3сегодня, 16:38Фото