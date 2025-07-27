Акинфеев провел 800-й матч за ЦСКА
Игорь Акинфеев провел 800 матчей за ЦСКА.
Юбилейной для вратаря стала игра 2-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (2:1).
За 800 матчей Акинфеев пропустил 718 голов и провел на ноль 334 встречи.
Игорь дебютировал за ЦСКА в 16 лет – 29 марта 2003 года. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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