Акинфеев провел 800-й матч за ЦСКА

Игорь Акинфеев провел 800 матчей за ЦСКА.

Юбилейной для вратаря стала игра 2-го тура Мир РПЛ против «Ахмата » (2:1).

За 800 матчей Акинфеев пропустил 718 голов и провел на ноль 334 встречи.

Игорь дебютировал за ЦСКА в 16 лет – 29 марта 2003 года. Его подробная статистика – здесь .