🥇 Яна Егорян выиграла золото в турнире саблисток на чемпионате мира по фехтованию

Россиянка Яна Егорян победила в турнире саблисток на ЧМ-2025 в Тбилиси.

В финале Егорян одолела представительницу Польши Зузанну Цеслар со счетом 15:11. Россиянка Александра Михайлова уступила Егорян в 1/16 финала, Ольга Никитина вылетела в 1/32 финала, Софья Великая – в 1/64. Чемпионат мира по фехтованию-2025 Тбилиси, Грузия Женщины, сабля 1. Яна Егорян (Россия) 2. Зузанна Цеслар (Польша) 3. Пан Кимяо (Китай) 3. Алина Комащук (Украина)