🥇 Яна Егорян выиграла золото в турнире саблисток на чемпионате мира по фехтованию
Россиянка Яна Егорян победила в турнире саблисток на ЧМ-2025 в Тбилиси.
В финале Егорян одолела представительницу Польши Зузанну Цеслар со счетом 15:11.
Россиянка Александра Михайлова уступила Егорян в 1/16 финала, Ольга Никитина вылетела в 1/32 финала, Софья Великая – в 1/64.
Чемпионат мира по фехтованию-2025
Тбилиси, Грузия
Женщины, сабля
1. Яна Егорян (Россия)
2. Зузанна Цеслар (Польша)
3. Пан Кимяо (Китай)
3. Алина Комащук (Украина)
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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