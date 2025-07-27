Шченсны об игре «Барсы» при Флике: «Не мой футбол. Обидно, когда мы ведем 4:0, а ребята хотят сделать 5:0, забывая об остальном. Хочется сохранить ворота сухими»

Войчех Шченсны критично отозвался об игровой философии Ханси Флика .

«Это не мой футбол. То, что «Барселона » сделала в прошлом сезоне, замечательно. Для зрителей все выглядит очень хорошо. Но это не мой футбол, и даже успех не меняет моего взгляда на стиль, который я предпочитаю.

Команда могла бы осознать опасность и не играть по одному сценарию все 90 минут. Но, как я уже сказал, это не серьезная критика. Это просто мое мнение.

Я вратарь. И когда мы ведем 4:0, а ребята так полны решимости сделать счет 5:0, забыв обо всем остальном, мне обидно. Вратарь тоже хочет сохранить ворота сухими. Но ребята хотят дальше забивать голы, получать удовольствие, а для меня это сложно», – сказал вратарь «Барселоны» в интервью Foot Truck.