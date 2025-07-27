Круговой сделал дубль за 2 минуты в матче с «Ахматом» в добавленное к первому тайму время
Данил Круговой сделал дубль за 2 минуты в матче с «Ахматом».
На второй добавленной к первому тайму минуте 27-летний защитник сравнял счет в игре, а на третьей добавленной сделал дубль.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры ЦСКА – «Ахмат» (2:1 после первого тайма).
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