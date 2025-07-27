Украинские фехтовальщики не стали делать совместное фото с чемпионкой мира Яной Егорян

Украинские фехтовальщики отказались от совместного фото с Егорян на пьедестале.

Сегодня россиянка Яна Егорян выиграла золото в личном турнире саблисток на чемпионате мира в Тбилиси, победив представительницу Польши Зузанну Цеслар.

Бронзовые медали завоевали китаянка Пан Кимяо и украинка Алина Комащук.

После церемонии вручения наград организаторы пригласили призеров женского турнира саблисток и мужчин-шпажистов на пьедестал для совместного фото.

Комащук и еще один украинец Никита Кошман, ставший третьим в шпаге, от общего фото отказались.

Российские фехтовальщики выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.