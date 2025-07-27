Украинские фехтовальщики не стали делать совместное фото с чемпионкой мира Яной Егорян
Украинские фехтовальщики отказались от совместного фото с Егорян на пьедестале.
Сегодня россиянка Яна Егорян выиграла золото в личном турнире саблисток на чемпионате мира в Тбилиси, победив представительницу Польши Зузанну Цеслар.
Бронзовые медали завоевали китаянка Пан Кимяо и украинка Алина Комащук.
После церемонии вручения наград организаторы пригласили призеров женского турнира саблисток и мужчин-шпажистов на пьедестал для совместного фото.
Комащук и еще один украинец Никита Кошман, ставший третьим в шпаге, от общего фото отказались.
Российские фехтовальщики выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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