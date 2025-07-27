«Авангард» объявил о переходе Потуральски. Контракт с лучшим бомбардиром регулярки АХЛ – на год
«Авангард» подписал Эндрю Потуральски.
31-летний американский форвард заключил однолетнее соглашение с омским клубом.
В прошлом сезоне американский нападающий был признан самым ценным хоккеистом АХЛ.
Он выступал за «Сан-Хосе Барракуда» и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 73 (30+43) балла в 59 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
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