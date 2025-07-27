«Авангард» объявил о переходе Потуральски. Контракт с лучшим бомбардиром регулярки АХЛ – на год

«Авангард» подписал Эндрю Потуральски.

31-летний американский форвард заключил однолетнее соглашение с омским клубом.

В прошлом сезоне американский нападающий был признан самым ценным хоккеистом АХЛ .

Он выступал за «Сан-Хосе Барракуда » и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 73 (30+43) балла в 59 матчах.