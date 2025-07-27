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Шикунов о Станковиче на бровке: «Деян, ты в серьезном клубе, это не «Ференцварош», не «Црвена Звезда», а «Спартак». Это топовый клуб, и поведение должно быть соответствующее»

Александр Шикунов критично высказался о Деяне Станковиче.

В субботу во 2-м туре Мир РПЛ «Спартак» дома уступил «Балтике» со счетом 0:3. 

– Слова Станковича после матча с «Балтикой» можно понять. Он расстроен, но не понимает, что команда как была не готова весной, так и не готова сейчас. Он ничего не перестроил в команде, все как было, так и осталось. Было одно лишь усиление, которое удалилось на 11‑й минуте.

– Вас лично не раздражает его поведение на бровке?

– Я об этом говорил еще в том сезоне. Станкович довел уже всех еще в Ростове, когда истерил, бегал, прыгал. Ты был большим футболистом, имя твое почти все знают, но вести себя так, будучи тренером большого клуба не только России, но и Европы – это некрасиво.

Деян, ты работаешь в серьезном клубе, это тебе не «Ференцварош», не «Црвена Звезда», а московский «Спартак». Это топовый клуб, и поведение должно быть соответствующее, – сказал бывший спортивный директор «Спартака».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoАлександр Шикунов
logoвысшая лига Венгрия
logoЦрвена Звезда
logoвысшая лига Сербия
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