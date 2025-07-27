Сухой дал «Зениту» пенальти за попадание мяча в локоть Грицаенко. Защитник «Рубина» находился спиной к мячу и боролся за позицию с Глушенковым
«Зенит» забил «Рубину» с пенальти в матче 2-го тура Мир РПЛ.
На 7-й минуте мяч после заброса петербуржцев со своей половины попал в область локтя защитнику казанцев Алексею Грицаенко. 30-летний футболист в этот момент находился к мячу спиной и боролся за позицию с Максимом Глушенковым.
Главный судья Алексей Сухой сперва не зафиксировал нарушения правил, но затем пообщался с видеоассистентом и после изучения повтора назначил одиннадцатиметровый. Андрей Мостовой отправил мяч в сетку – 1:0.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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