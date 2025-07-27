Егорян выиграла первое личное золото чемпионатов мира. Последняя крупная индивидуальная победа у нее была в Рио-2016

Егорян взяла второе личное золото на главном старте спустя 9 лет после первого.

Сегодня Яна Егорян одержала победу в финале турнира саблисток на чемпионате мира-2025 в Тбилиси.

Последняя личная победа россиянки на главном старте была в олимпийском турнире в Рио-2016.

Всего на счету Егорян три золота чемпионатов мира (дважды в команде) и две победы на Олимпиаде – в личном и командном турнирах.