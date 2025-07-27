Егорян выиграла первое личное золото чемпионатов мира. Последняя крупная индивидуальная победа у нее была в Рио-2016
Егорян взяла второе личное золото на главном старте спустя 9 лет после первого.
Сегодня Яна Егорян одержала победу в финале турнира саблисток на чемпионате мира-2025 в Тбилиси.
Последняя личная победа россиянки на главном старте была в олимпийском турнире в Рио-2016.
Всего на счету Егорян три золота чемпионатов мира (дважды в команде) и две победы на Олимпиаде – в личном и командном турнирах.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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