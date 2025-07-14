«Зенит» назвал матч с «Ростовом» «стартом юбилейного сезона». На «Газпром Арене» выступит Дима Билан

«Зенит» анонсировал развлекательную программу перед первым матчем сезона.

Петербургский клуб примет «Ростов» в 1-м туре Мир РПЛ .

«Грандиозный праздник на «Газпром Арене» ждет вас!

Первая домашняя игра сезона-2025/2026 против «Ростова » пройдет на «Газпром Арене» 20 июля и начнется в 18:00 по петербургскому времени.

Главным событием Winline Матча тура станет выступление неподражаемого Димы Билана на главной сцене в чаше арены. Певец, которого знают все, исполнит свои зажигательные хиты, проверенные временем. «Я твой номер один», «Молния», «На берегу неба» и многие другие – никто не сможет устоять!

За два часа до стартового свистка на «Газпром Арене» откроется масштабный «Фан-Променад» с развлечениями для всей семьи. Полная программа будет опубликована дополнительно. Откроет матч с «Ростовом» фантастическое Winline Show, посвященное старту юбилейного сезона», – говорится в заявлении сине-бело-голубых.

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