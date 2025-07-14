Наем карликов на вечеринку по случаю 18-летия Ямаля попросили расследовать в правительстве Испании. Это может нарушать закон об инвалидности

В правительстве Испании попросили провести проверку вечеринки Ламина Ямаля.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление , в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения.

Как сообщает COPE, министерство социальных прав обратилось в прокуратуру, к омбудсмену и в Управление по борьбе с преступлениями на почве ненависти с просьбой расследовать, был ли нарушен закон об инвалидности, который запрещает проводить представления, высмеивающие или порочащие людей с ограниченными возможностями.

В ведомстве хотят узнать, подвергались ли люди с карликовостью унижениям на данной вечеринке. При этом отмечается, что закон об инвалидности не предусматривает санкций.

Модели Кальво предлагали набрать 12 девушек на 18-летие Ямаля: «Они ориентировались на размер груди или цвет волос». Участницам обещали по 10-20 тысяч евро

День рождения Ямаля прошел в гангстерской стилистике, Ламин был в белом костюме с тростью. 250 гостей посетили вечеринку: инфлюэнсеры, музыканты, игроки «Барсы», Феликс, Пике, Леклер