Бывшая жена Сафонова требует 4 млн рублей судебных издержек. Адвокат игрока заявил: «Снова пиарится за счет Матвея. Сомневаемся, что большая часть затрат имела место в реальности»

Бывшая жена Матвея Сафонова хочет взыскать с футболиста 4 млн рублей.

В понедельник телеграм‑канал Sport Baza сообщил, что бывшая жена вратаря «ПСЖ » Анастасия требует в судебном порядке 4 миллиона рублей судебных издержек по делу о взыскании алиментов на содержание ребенка.

«Действительно, Анастасия подала на Матвея заявление о взыскании судебных расходов – затрат, которые ушли на юристов, адвокатов во время взыскания алиментов. Во‑первых, хочу обратить внимание, что Анастасия в очередной раз пиарится за счет Матвея. Тема с громким судебным процессом прошла, и она в очередной раз хочет оказаться в центре внимания.

Во‑вторых, с апреля месяца до сегодняшнего дня сторона Анастасии не представляла никаких документов в судебных заседаниях, подтверждающих, что она действительно понесла данные расходы. Только сегодня они представили документы, и то большая часть из них – копии. Мы попросили представить оригиналы, но пока неизвестно, будут ли они представлены в ходе судебных заседаний. Мы сомневаемся, что большая часть затрат, которые Анастасия просит взыскать, действительно имела место в реальности.

В любом случае судебные расходы могут быть взысканы, но в каком размере – решает суд. Мы все прекрасно понимаем, что 4 миллиона рублей за работу адвокатов, которые вышли на несколько процессов, это очень много.

Тем более закон изначально был на стороне Анастасии, поскольку семейный кодекс обязывает одного из родителей выплачивать алименты на содержание общего ребенка в размере 1/4 от дохода. То есть дело было несложным. И каких‑то особых юридических познаний, каких‑то особенных доказательств я со стороны юристов Анастасии не увидел.

По сути, в этом деле с ее стороны достаточно было одного юриста или адвоката, который бы занимался этим делом», – сказал адвокат футболиста Андрей Крючков.