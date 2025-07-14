Виктор Вембаньяма о восстановлении после тромба: «Мне официально разрешили вернуться на баскетбольную площадку»

Виктор Вембаньяма прошел реабилитацию.

21-летний форвард «Сан-Антонио » справился с последствиями тромба в плече бросковой руки.

«Мне официально разрешили вернуться на площадку. Медики «Сперс» дали зеленый свет. Наконец-то я смогу снова играть в баскетбол!» – сообщил игрок.

Сезон-2024/25 досрочно завершился для Вембаньямы в феврале после возвращения с Матча всех звезд НБА . Ранее сообщалось, что француз не сможет принять участие в Евробаскете-2025.