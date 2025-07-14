Трамп о США: «Лидеры говорили: «Ваша страна погибала, но теперь она самая классная в мире». Была некомпетентная администрация, но сейчас страна классная, и с футболом будет так же»
Дональд Трамп считает, что футбола в США есть перспективы для развития.
Президент США посетил финальный матч клубного чемпионата мира, в котором «Челси» обыграл «ПСЖ» (3:0).
Политик уклонился от ответа на вопрос о доминировании сборной США по футболу на мировой арене.
«У нас все очень хорошо на другом поприще – на политическом и финансовом.
Все лидеры говорили год назад: «Ваша страна погибала, но теперь это самая крутая страна в мире». У нас все было очень плохо, была некомпетентная администрация.
Но сейчас у нас классная страна, действительно классная, и думаю, что все с футболом тоже все будет классно», – заявил Дональд Трамп в интервью DAZN.
Алексей Батраков
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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