Трамп о США: «Лидеры говорили: «Ваша страна погибала, но теперь она самая классная в мире». Была некомпетентная администрация, но сейчас страна классная, и с футболом будет так же»

Дональд Трамп считает, что футбола в США есть перспективы для развития.

Президент США посетил финальный матч клубного чемпионата мира, в котором «Челси» обыграл «ПСЖ» (3:0).

Политик уклонился от ответа на вопрос о доминировании сборной США по футболу на мировой арене.

«У нас все очень хорошо на другом поприще – на политическом и финансовом.

Все лидеры говорили год назад: «Ваша страна погибала, но теперь это самая крутая страна в мире». У нас все было очень плохо, была некомпетентная администрация.

Но сейчас у нас классная страна, действительно классная, и думаю, что все с футболом тоже все будет классно», – заявил Дональд Трамп в интервью DAZN.