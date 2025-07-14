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Пиняев – лучший молодой игрок Восточной Европы по версии CIES, Кисляк – 3-й, Педро из «Зенита» – 7-й

Сергей Пиняев назван лучшим молодым футболистом Восточной Европы.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов Восточной Европы.

В него вошли футболисты до 21 года. Рейтинг возглавил вингер «Локомотива» Сергей Пиняев, набравший 81,2 балла из 100 возможных.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Сергей Пиняев («Локомотив») – 81,2 балла;

2. Эль-Хаджи Малик Диуф («Спарта» Прага) – 80,0;

3. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 79,8;

4. Ваня Драгоевич («Партизан») – 78,0;

5. Матея Прокопьевич («Чукарички») – 77,1;

6. Андрия Максимович («Црвена Звезда») – 76,1;

7. Педро («Зенит») – 75,9;

8. Алекс Тот («Ференцварош») – 75,8;

9. Йован Сливич («Црвена Звезда») – 74,9;

10. Марко Ристич («Олимпия») – 73,2.

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Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: CIES
logoМатвей Кисляк
logoСергей Пиняев
Алекс Тот
logoАндрия Максимович
Марко Ристич
Эль-Хаджи Малик Диуф
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