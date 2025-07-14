Пиняев – лучший молодой игрок Восточной Европы по версии CIES, Кисляк – 3-й, Педро из «Зенита» – 7-й
Сергей Пиняев назван лучшим молодым футболистом Восточной Европы.
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг лучших молодых футболистов Восточной Европы.
В него вошли футболисты до 21 года. Рейтинг возглавил вингер «Локомотива» Сергей Пиняев, набравший 81,2 балла из 100 возможных.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Сергей Пиняев («Локомотив») – 81,2 балла;
2. Эль-Хаджи Малик Диуф («Спарта» Прага) – 80,0;
3. Матвей Кисляк (ЦСКА) – 79,8;
4. Ваня Драгоевич («Партизан») – 78,0;
5. Матея Прокопьевич («Чукарички») – 77,1;
6. Андрия Максимович («Црвена Звезда») – 76,1;
7. Педро («Зенит») – 75,9;
8. Алекс Тот («Ференцварош») – 75,8;
9. Йован Сливич («Црвена Звезда») – 74,9;
10. Марко Ристич («Олимпия») – 73,2.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: CIES
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