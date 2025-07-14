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  • Рейтинг WTA. Мирра Андреева впервые стала №5, Анисимова – №7, Павлюченкова вернулась в топ-30, Крейчикова потеряла 62 строчки
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Рейтинг WTA. Мирра Андреева впервые стала №5, Анисимова – №7, Павлюченкова вернулась в топ-30, Крейчикова потеряла 62 строчки

18-летняя Мирра Андреева впервые вошла в топ-5.

Финалистка «Уимблдона» Аманда Анисимова – в топ-10. Она стала седьмой ракеткой мира.

Четвертьфиналистка Анастасия Павлюченкова прибавила 20 позиций и стала №30.

Чемпионка «Уимблдона»-2024 Барбора Крейчикова, выбывшая в этом году в третьем круге, опустилась на 62 строчки – теперь она 78-я ракетка мира. Полуфиналистка прошлого года Донна Векич потеряла 27 позиций и покинула топ-50.

PIF WTA Rankings

Положение на 14 июля 2025

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 12420
2 (2) Коко Гауфф (США) 7669
3 (4) Ига Швентек (Польша) 6613
4 (3) Джессика Пегула (США) 6423
5 (7) Мирра Андреева (Россия) 5163
6 (6) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4803
7 (12) Аманда Анисимова (США) 4470
8 (8) Мэдисон Киз (США) 4374
9 (5) Жасмин Паолини (Италия) 3576
10 (9) Паула Бадоса (Испания) 3454
12 (14) Каролина Мухова (Чехия) 2881
13 (11) Елена Рыбакина (Казахстан) 2806
15 (15) Диана Шнайдер (Россия) 2716
16 (17) Екатерина Александрова (Россия) 2666
17 (19) Людмила Самсонова (Россия) 2576
19 (22) Клара Таусон (Дания) 2292
20 (35) Белинда Бенчич (Швейцария) 2190
23 (27) Линда Носкова (Чехия) 1867
30 (50) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1509
36 (45) Татьяна Мария (Германия) 1320
38 (46) Вероника Кудерметова (Россия) 1248
42 (44) Анастасия Потапова (Россия) 1251
43 (33) Юлия Путинцева (Казахстан) 1225
44 (51) Сонай Картал (Великобритания) 1217
45 (40) Эмма Радукану (Великобритания) 1211
47 (39) Анна Калинская (Россия) 1172
50 (62) Джессика Бусас Манейро (Испания) 1126
52 (25) Донна Векич (Хорватия) 1103
54 (104) Лаура Зигемунд (Германия) 1064
58 (67) Кэролайн Доулхайд (США) 997
60 (64) Полина Кудерметова (Россия) 988
66 (54) Даниэль Коллинс (США) 952
67 (101) Солана Сьерра (Аргентина) 949
69 (80) Камилла Рахимова (Россия) 941
71 (59) Онс Жабер (Тунис) 903
74 (88) Зейнеп Сенмез (Турция) 872
76 (116) Элизабетта Коччаретто (Италия) 860
78 (16) Барбора Крейчикова (Чехия) 854
79 (78) Анна Блинкова (Россия) 853
82 (95) Анастасия Захарова (Россия) 739
94 (47) Лулу Сан (Австралия) 770
95 (113) Эльза Жакмо (Франция) 751
98 (118) Диан Парри (Франция) 751
126 (106) Эрика Андреева (Россия) 591
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoУимблдон
logoАрина Соболенко
logoКоко Гауфф
logoМирра Андреева
logoИга Швентек
logoДжессика Пегула
logoЦиньвэнь Чжэн
logoПаула Бадоса
logoАманда Анисимова
logoМэдисон Киз
logoЖасмин Паолини
logoЕлена Рыбакина
logoДиана Шнайдер
logoЛюдмила Самсонова
logoЕкатерина Александрова
logoКаролина Мухова
logoБелинда Бенчич
logoЛинда Носкова
logoКлара Таусон
logoАнастасия Павлюченкова
logoАнастасия Потапова
logoВероника Кудерметова
logoЮлия Путинцева
logoТатьяна Мария
logoАнна Калинская
logoЭмма Радукану
logoДонна Векич
logoЛаура Зигемунд
logoДжессика Бусас Манейро
logoДаниэль Коллинс
logoПолина Кудерметова
logoОнс Жабер
logoКамилла Рахимова
logoБарбора Крейчикова
logoЗейнеп Сенмез
logoАнна Блинкова
logoАнастасия Захарова
logoЛулу Сан
logoЭрика Андреева
logoДиан Парри
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