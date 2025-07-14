Рейтинг WTA. Мирра Андреева впервые стала №5, Анисимова – №7, Павлюченкова вернулась в топ-30, Крейчикова потеряла 62 строчки

18-летняя Мирра Андреева впервые вошла в топ-5.

Финалистка «Уимблдона» Аманда Анисимова – в топ-10. Она стала седьмой ракеткой мира.

Четвертьфиналистка Анастасия Павлюченкова прибавила 20 позиций и стала №30.

Чемпионка «Уимблдона »-2024 Барбора Крейчикова, выбывшая в этом году в третьем круге, опустилась на 62 строчки – теперь она 78-я ракетка мира. Полуфиналистка прошлого года Донна Векич потеряла 27 позиций и покинула топ-50.

PIF WTA Rankings

Положение на 14 июля 2025