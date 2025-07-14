Рейтинг WTA. Мирра Андреева впервые стала №5, Анисимова – №7, Павлюченкова вернулась в топ-30, Крейчикова потеряла 62 строчки
18-летняя Мирра Андреева впервые вошла в топ-5.
Финалистка «Уимблдона» Аманда Анисимова – в топ-10. Она стала седьмой ракеткой мира.
Четвертьфиналистка Анастасия Павлюченкова прибавила 20 позиций и стала №30.
Чемпионка «Уимблдона»-2024 Барбора Крейчикова, выбывшая в этом году в третьем круге, опустилась на 62 строчки – теперь она 78-я ракетка мира. Полуфиналистка прошлого года Донна Векич потеряла 27 позиций и покинула топ-50.
Положение на 14 июля 2025
|Место
|Теннисистка (страна)
|Очки
|1 (1)
|Арина Соболенко (Беларусь)
|12420
|2 (2)
|Коко Гауфф (США)
|7669
|3 (4)
|Ига Швентек (Польша)
|6613
|4 (3)
|Джессика Пегула (США)
|6423
|5 (7)
|Мирра Андреева (Россия)
|5163
|6 (6)
|Циньвэнь Чжэн (Китай)
|4803
|7 (12)
|Аманда Анисимова (США)
|4470
|8 (8)
|Мэдисон Киз (США)
|4374
|9 (5)
|Жасмин Паолини (Италия)
|3576
|10 (9)
|Паула Бадоса (Испания)
|3454
|12 (14)
|Каролина Мухова (Чехия)
|2881
|13 (11)
|Елена Рыбакина (Казахстан)
|2806
|15 (15)
|Диана Шнайдер (Россия)
|2716
|16 (17)
|Екатерина Александрова (Россия)
|2666
|17 (19)
|Людмила Самсонова (Россия)
|2576
|19 (22)
|Клара Таусон (Дания)
|2292
|20 (35)
|Белинда Бенчич (Швейцария)
|2190
|23 (27)
|Линда Носкова (Чехия)
|1867
|30 (50)
|Анастасия Павлюченкова (Россия)
|1509
|36 (45)
|Татьяна Мария (Германия)
|1320
|38 (46)
|Вероника Кудерметова (Россия)
|1248
|42 (44)
|Анастасия Потапова (Россия)
|1251
|43 (33)
|Юлия Путинцева (Казахстан)
|1225
|44 (51)
|Сонай Картал (Великобритания)
|1217
|45 (40)
|Эмма Радукану (Великобритания)
|1211
|47 (39)
|Анна Калинская (Россия)
|1172
|50 (62)
|Джессика Бусас Манейро (Испания)
|1126
|52 (25)
|Донна Векич (Хорватия)
|1103
|54 (104)
|Лаура Зигемунд (Германия)
|1064
|58 (67)
|Кэролайн Доулхайд (США)
|997
|60 (64)
|Полина Кудерметова (Россия)
|988
|66 (54)
|Даниэль Коллинс (США)
|952
|67 (101)
|Солана Сьерра (Аргентина)
|949
|69 (80)
|Камилла Рахимова (Россия)
|941
|71 (59)
|Онс Жабер (Тунис)
|903
|74 (88)
|Зейнеп Сенмез (Турция)
|872
|76 (116)
|Элизабетта Коччаретто (Италия)
|860
|78 (16)
|Барбора Крейчикова (Чехия)
|854
|79 (78)
|Анна Блинкова (Россия)
|853
|82 (95)
|Анастасия Захарова (Россия)
|739
|94 (47)
|Лулу Сан (Австралия)
|770
|95 (113)
|Эльза Жакмо (Франция)
|751
|98 (118)
|Диан Парри (Франция)
|751
|126 (106)
|Эрика Андреева (Россия)
|591
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости