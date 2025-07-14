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Модрич перешел в «Милан» и подписал контракт по схеме «1+1». Лука 13 лет играл за «Реал»

Лука Модрич перешел в «Милан» в статусе свободного агента.

Сегодня 39-летний полузащитник прошел медосмотр и подписал с клубом однолетний контракт с возможностью продления еще на год.

Фото: acmilan.com

Ранее стало известно, что зарплата хорвата в Италии составит 3-3,5 млн за сезон.

После клубного чемпионата мира Модрич покинул «Реал», за который он выступал на протяжении 13 лет. С 2012 года в составе «сливочных» футболист выиграл 28 титулов, включая 6 трофеев Лиги чемпионов, и стал самым титулованным футболистом в истории «Мадрида». 

В 2018 году Лука завоевал «Золотой мяч».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Милана»
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