Модрич перешел в «Милан» и подписал контракт по схеме «1+1». Лука 13 лет играл за «Реал»
Лука Модрич перешел в «Милан» в статусе свободного агента.
Сегодня 39-летний полузащитник прошел медосмотр и подписал с клубом однолетний контракт с возможностью продления еще на год.
Фото: acmilan.com
Ранее стало известно, что зарплата хорвата в Италии составит 3-3,5 млн за сезон.
После клубного чемпионата мира Модрич покинул «Реал», за который он выступал на протяжении 13 лет. С 2012 года в составе «сливочных» футболист выиграл 28 титулов, включая 6 трофеев Лиги чемпионов, и стал самым титулованным футболистом в истории «Мадрида».
В 2018 году Лука завоевал «Золотой мяч».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Милана»
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