«Спартак» продлил контракт с Мартинсом до 2028 года. Хавбек провел 107 матчей за клуб, забил 18 голов и сделал 16 передач

«Спартак» продлил соглашение с Кристофером Мартинсом.

Красно-белые официально сообщили о подписании нового договора с 28-летним полузащитником.

Контракт с футболистом из Люксембурга рассчитан до 2028 года. Прошлое соглашение действовало до 2026 года.

На данный момент Кристофер Мартинс провел 107 матчей за «Спартак», забив 18 мячей и сделав 16 результативных передач.

Вместе со «Спартаком » полузащитник стал победителем Кубка России и обладателем бронзовой медали чемпионата страны.