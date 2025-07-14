«Спартак» продлил контракт с Мартинсом до 2028 года. Хавбек провел 107 матчей за клуб, забил 18 голов и сделал 16 передач
«Спартак» продлил соглашение с Кристофером Мартинсом.
Красно-белые официально сообщили о подписании нового договора с 28-летним полузащитником.
Контракт с футболистом из Люксембурга рассчитан до 2028 года. Прошлое соглашение действовало до 2026 года.
На данный момент Кристофер Мартинс провел 107 матчей за «Спартак», забив 18 мячей и сделав 16 результативных передач.
Вместе со «Спартаком» полузащитник стал победителем Кубка России и обладателем бронзовой медали чемпионата страны.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Спартака»
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