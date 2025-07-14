Карлик, участвовавший в вечеринке Ямаля: «Никто не проявил к нам неуважения. Дайте нам спокойно работать, мы нормальные люди, не цирковые обезьянки»

Карлик, участвовавший в вечеринке Ламина Ямаля, не считает это унижением.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление , в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.

«Никто не проявил к нам неуважения, дайте нам спокойно работать. Я не понимаю, почему вокруг этого столько шума. Мы нормальные люди, которые делают то, что хотят, абсолютно законно.

Мы знаем границы и никогда их не пересечем, мы не цирковые обезьянки. Мы танцуем, подаем напитки, показываем фокусы... Существует множество видов представлений.

Мы были просто еще одними участниками вечеринки, все отлично провели время. Вся эта шумиха возникла только потому, что это была вечеринка Ламина Ямаля », – сказал один из четырех артистов с карликовостью, участвовавших в вечеринке, пожелавший остаться анонимным.