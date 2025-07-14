Тренер «Локомотива» Хапов передал мошенникам 11,7 млн рублей. Он несколько раз встречался с курьерами и отдал накопления (Sport Baza)
Тренер «Локомотива» передал мошенникам больше 11 миллионов рублей.
Зауру Хапову с 20 июня звонили мошенники и писали в телеграм, представляясь сотрудниками Федерального казначейства и силовиками, пишет Sport Baza со ссылкой на Sport24.
Тренера вратарей «Локомотива» убедили в том, что необходимо снять деньги и положить их в более безопасное место.
Хапов в июле несколько раз встретился с курьерами и передал им свои накопления, отдав в общей сложности 11,7 миллиона рублей.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости