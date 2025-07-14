Тренер «Локомотива» Хапов передал мошенникам 11,7 млн рублей. Он несколько раз встречался с курьерами и отдал накопления (Sport Baza)

Тренер «Локомотива» передал мошенникам больше 11 миллионов рублей.

Зауру Хапову с 20 июня звонили мошенники и писали в телеграм, представляясь сотрудниками Федерального казначейства и силовиками, пишет Sport Baza со ссылкой на Sport24.

Тренера вратарей «Локомотива » убедили в том, что необходимо снять деньги и положить их в более безопасное место.

Хапов в июле несколько раз встретился с курьерами и передал им свои накопления, отдав в общей сложности 11,7 миллиона рублей.