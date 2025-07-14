Александр Овечкин: «Месси – бог футбола. То, что он делает на поле – просто невероятно. Я фанат «Барсы» с детства, еще когда играли Хави, Ривалдо, де Бур»
– Кто у тебя был самым любимым игроком в детстве и какая любимая футбольная команда за рубежом?
– Мой любимый игрок из НХЛ был, когда я только рос, если не брать русских, – Оуэн Нолан. Не знаю почему, просто мне нравилась команда «Сан‑Хосе», там играл Оуэн.
– Но тоже правый хват и много забрасывал.
– Мне посчастливилось сыграть против него. Он мне подарил свою клюшку. Дорогого стоит, когда ты растешь и смотришь за ним, и ты встаешь со своим кумиром на лед. То же самое и с Марио Лемье, он легенда.
В первый год, когда у нас была маленькая стычка, он подъезжает, хватает меня, я поворачиваю голову, а там Марио Лемье. Раз, и я опешил сразу.
Любимая команда у меня за рубежом – «Барселона». Я фанат «Барселоны».
– Вы можете называть Лионеля Месси своим другом?
– Хотелось бы, но не знаю, помнит ли он эту встречу. Но, конечно, это бог футбола. То, что он делает на поле, – это просто невероятно.
– А это какая‑то прямая связь – болеть за «Барселону», потому что там Месси, или любовь к клубу началась еще раньше?
– Еще раньше она началась, когда играли Хави, Ривалдо, де Бур. Я с самого детства болел именно за «Барселону», не знаю почему. Большинство ребят из моих знакомых болеют за «Реал», но я фанат «Барселоны», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.