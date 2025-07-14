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Букмекеров могут обязать добавлять в рекламу предупреждение об опасности азартных игр. Законопроект рассмотрели в Правительстве

Маркировка о вреде азартных игр может появиться в рекламе букмекерских компаний и казино в России.

Правительственная комиссия рассмотрела законопроект, обязывающий предупреждать граждан об опасности азартных игр в рекламе, а также непосредственно в казино и пунктах приема ставок.

По данным «Российской газеты», реклама азартных игр должна будет содержать предупреждение о том, что выигрыш не гарантируется, а участие в подобных играх может привести к потере денег и нанести вред здоровью.

Согласно законопроекту, на радио такие предупреждения должны длиться не менее 3 секунд, на ТВ – минимум 5 секунд. Реклама, распространяемая другими способами, должна включать предупреждение, которое занимает по площади не менее 10% от экрана.

«Предлагаемые поправки призваны стать еще одной мерой, направленной на защиту граждан. Конечно, хронических игроков предупреждения не остановят, но, безусловно, такая маркировка способна кого-то удержать от необдуманного шага и большой беды.

Делая ставки, вы не зарабатываете, а покупаете удовольствие. Но это нездоровое удовольствие, которое стоит дорого. Предлагаемую новацию можно сравнить с предупреждениями об опасности табака, наличие которых также обязательно на соответствующем товаре.

Кроме того, предупреждения об опасности должны быть в рекламе алкогольной продукции», – заявил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Российская газета»
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