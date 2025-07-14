World Aquatics опубликовала российские флаги в стартовых протоколах эстафет на ЧМ по водным видам спорта

World Aquatics выложила стартовые протоколы эстафет на ЧМ с российскими флагами.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что спортсменам из России во время чемпионата мира запрещается публиковать в соцсетях флаг своей страны.

На данный момент россияне, участвующие в личных соревнованиях, представлены на сайте World Aquatics под нейтральным флагом и обозначаются как Neutral Athletes. Однако в стартовых протоколах эстафетных заплывов указана сборная России с национальным флагом.

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