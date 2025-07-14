Галлан подпишет контракт с «Куньлунем». Сделку с экс-тренером клубов НХЛ скоро оформят официально (Михаил Зислис)

Жерар Галлан должен подписать контракт с «Куньлунем».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, сделку в ближайшее время должны оформить официально.

Ранее сообщалось , что в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера китайского клуба входят также Майк Бэбкок и Джон Торторелла.

Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста были «Рейнджерс» в сезоне-2022/23.

В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус», «Флориду» и «Вегас».

Кожевников о Галлане в «Куньлуне»: «На эти космические деньги можно подписать четыре-пять Козловых. Он из Уфы, команды уровня «Куньлуня», сделал конфетку»