Галлан подпишет контракт с «Куньлунем». Сделку с экс-тренером клубов НХЛ скоро оформят официально (Михаил Зислис)
Жерар Галлан должен подписать контракт с «Куньлунем».
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, сделку в ближайшее время должны оформить официально.
Ранее сообщалось, что в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера китайского клуба входят также Майк Бэбкок и Джон Торторелла.
Последним местом работы 61-летнего канадского специалиста были «Рейнджерс» в сезоне-2022/23.
В НХЛ Галлан также тренировал «Коламбус», «Флориду» и «Вегас».
Кожевников о Галлане в «Куньлуне»: «На эти космические деньги можно подписать четыре-пять Козловых. Он из Уфы, команды уровня «Куньлуня», сделал конфетку»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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