«Реал» объявил о возвращении Каррераса из «Бенфики» за 50 млн евро. Контракт – до 2031 года

«Реал» объявил о переходе Альваро Каррераса из «Бенфики».

Соглашение с 22-летним левым защитником рассчитано на 6 лет – до 30 июня 2031 года. Во вторник Каррерас будет официально представлен в качестве игрока «Реала ».

Сообщалось, что сумма трансфера составила 50 млн евро .

Каррерас – воспитанник «Реала». Он выступал за детские команды клуба с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь .