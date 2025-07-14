«Реал» объявил о возвращении Каррераса из «Бенфики» за 50 млн евро. Контракт – до 2031 года
«Реал» объявил о переходе Альваро Каррераса из «Бенфики».
Соглашение с 22-летним левым защитником рассчитано на 6 лет – до 30 июня 2031 года. Во вторник Каррерас будет официально представлен в качестве игрока «Реала».
Сообщалось, что сумма трансфера составила 50 млн евро.
Каррерас – воспитанник «Реала». Он выступал за детские команды клуба с 2017 по 2020 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
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