Тутберидзе о детстве: «Заходишь на каток, и все говорят не «Этери пришла», а «грузинка пришла». К детям-нацменам относились иначе, я это чувствовала»

Тутберидзе заявила, что в детстве сталкивалась с негативом из-за национальности.

«Из меня не получилось «тепличного» ребенка по многим причинам. Во-первых, у меня три сестры, и у нас огромная разница в возрасте – со старшей 15 лет. Когда я была еще девчонкой, они были уже взрослыми, повыходили замуж, уехали. Я росла рядом с братом, и мне постоянно хотелось доказывать, что я есть, я могу. Это упрямство оттуда.

Во‑вторых, я родилась еще в Советском Союзе, в грузинско-армянской семье. Не знаю, будет ли это открытием, но к детям-нацменам относились иначе. Я со школьной скамьи чувствовала к себе другое отношение. Заходишь на каток, и все говорят не «Этери пришла», а «грузинка пришла». Другое отношение.

И ты пытаешься как и дома доказать свою значимость, стараешься быть лучшей, так и в школе – тебе пятерку получить сложнее, чем другим детям. Ты все время борешься», – сказала тренер Этери Тутберидзе в интервью журналу «Мнение редакции* может не совпадать».