Модели Кальво предлагали набрать 12 девушек на 18-летие Ямаля: «Они ориентировались на размер груди или цвет волос». Участницам обещали по 10-20 тысяч евро

Клаудиа Кальво рассказала о приглашении девушек на вечеринку Ламина Ямаля.

Вингер «Барселоны» и сборной Испании устроил мероприятие по случаю 18-летия. На празднике присутствовали знаменитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты. Футболиста осудили за наем карликов для развлечения на вечеринку, Ассоциация людей с карликовостью пообещала принять меры.

Модель Кальво рассказала, что с ней связались, чтобы собрать 12 девушек для вечеринки. Девушка заявила, что участниц отбирали исключительно по физическим параметрам.

«Они больше ориентировались на размер груди или цвет волос», – сказала Кальво в интервью TardeAR.

Также утверждалось, что участницы мероприятия получат от окружения Ямаля карту с заранее выделенной суммой.

«Мне сказали, что это конкретная сумма, состоящая из двух цифр: от 10 [тысяч] до 20 [тысяч] евро.

Они выдают карту на твои собственные расходы. В тот момент, когда тебе ее выдают, ты не знаешь, что тебя ждет и чего от тебя ожидают», – добавила Кальво.

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Фото: инстаграм Клаудии Кальво