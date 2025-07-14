  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ответственный по делам инвалидов в Испании о карликах на вечеринке Ямаля: «Обеспокоены, что люди с деньгами считают себя безнаказанными. Закон применим ко всем, и к сильным мира сего»
109

Ответственный по делам инвалидов в Испании о карликах на вечеринке Ямаля: «Обеспокоены, что люди с деньгами считают себя безнаказанными. Закон применим ко всем, и к сильным мира сего»

Ламина Ямаля осудили за наем карликов на вечеринку.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты. 

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление, в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование. 

«Мы обеспокоены тем, что люди с деньгами, сильные мира сего считают себя безнаказанными. [Министерство социальных прав] не будет сидеть сложа руки, зная об информации, опубликованной в средствах массовой информации. Закон применим ко всем, как к простым людям, так и к сильным мира сего.

Пусть начнутся соответствующие расследования и на основании их результатов будут приняты соответствующие меры», – сказал ответственный по делам инвалидов Хесус Мартин. 

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?3487 голосов
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoБарселона
Политика
светская хроника
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Москера прибыл в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом». «Канониры» заплатят «Валенсии» менее 20 млн евро с учетом бонусов
4 минуты назад
«Юве» сегодня выкупит Консейсау у «Порту» за 30 млн евро. Отступные за вингера выросли бы до 45 млн евро в полночь (Record)
317 минут назад
Беллингем завтра перенесет операцию на плече. Хавбек «Реала» пропустит 10-12 недель
525 минут назад
Сафонов о проигрыше «ПСЖ» в финале КЧМ: «Успел подзабыть горечь поражения – надеюсь, это напомнит нам, что победы не приходят сами. Отличный 1-й сезон, играть хочется больше»
834 минуты назад
«Милан» хочет подписать Франа Гарсию на замену Тео. «Реал» оценивает защитника в 20 млн евро (Calciomercato)
1051 минуту назад
«Зенит» готов был платить Риосу 4-5 млн евро в год. «Рома» предлагает хавбеку «Палмейраса» 2,2 млн (UOL)
45сегодня, 17:05
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Кайрат» прошел «Олимпию», «Ноа» сыграет с «Будучностью»
14сегодня, 17:01Live
Пономарев о желании Хайкина получить паспорт Норвегии: «Потом сам в Россию проситься будет – у нас многие так, особенно на эстраде. Стоит только заболеть – он там без портков останется»
40сегодня, 16:50
«Ливерпулю» придется предложить за Исака больше, чем за Виртца, чтобы убедить «Ньюкасл» отпустить форварда. Флориана подписали за 100+16 млн фунтов (ESPN)
45сегодня, 16:39
«Барселона» может расторгнуть контракт с Ромеу за год до его истечения. Флик не рассчитывает на 33-летнего хавбека
19сегодня, 16:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Вест Хэм» подписал Диуфа из пражской «Славии» за 22+3 млн евро – это рекордная продажа в истории Чехии
12сегодня, 17:18Фото
«ПСЖ» и азиатский киберспортивный клуб Talon возобновили партнерство в League of Legends
сегодня, 16:32
Попов о Соболеве: «Забьет за «Зенит» 1-2 гола и уйдет в аренду, думаю. Пока это провальный трансфер»
7сегодня, 16:04
«Байер» не продал Джаку в «Неом» за 8 млн евро и требует 15 млн. Саудовцы рассматривают Толиссо как альтернативу швейцарцу (Саша Тавольери)
1сегодня, 15:53
Игроки ЦСКА и «Краснодара» вышли на OLIMPBET Суперкубок России в футболках с посланиями болельщиков в рамках проекта «Суперважные слова»
2сегодня, 14:55Фото
«Астон Вилла» купила 34-летнего вратаря «Бреста» Бизота
6сегодня, 14:51Фото
Воспитанник «Атлетико» Алкалде перешел в «СКА Хабаровск». Он выступал за «Хетафе Б» из 4-й лиги Испании
3сегодня, 14:25Видео
Котик вернулся в «Нефтехимик» из «Амкара». Форвард – воспитанник нижнекамского клуба
5сегодня, 14:20Видео
Коло Туре вошел в тренерский штаб Гвардиолы. Защитник играл за «Ман Сити» с 2009 по 2013 год
8сегодня, 13:18
«Эвертон» купил вратаря «Борнмута» Трэверса за 4 млн фунтов и бонусы. Контракт – до 2029-го
3сегодня, 11:15Фото