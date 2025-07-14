Ответственный по делам инвалидов в Испании о карликах на вечеринке Ямаля: «Обеспокоены, что люди с деньгами считают себя безнаказанными. Закон применим ко всем, и к сильным мира сего»

Ламина Ямаля осудили за наем карликов на вечеринку.

Напомним, вингер «Барселоны» устроил вечеринку по случаю 18-летия. На празднике присутствовали именитые гости – стримеры, инфлюэнсеры, партнеры по команде и музыканты.

Позднее Ассоциация людей с ахондроплазией и другими скелетными дисплазиями, сопровождающимися карликовостью, опубликовала заявление , в котором утверждала, что на мероприятие были наняты люди с карликовостью в целях развлечения. Министерство социальных прав попросило провести расследование.

«Мы обеспокоены тем, что люди с деньгами, сильные мира сего считают себя безнаказанными. [Министерство социальных прав] не будет сидеть сложа руки, зная об информации, опубликованной в средствах массовой информации. Закон применим ко всем, как к простым людям, так и к сильным мира сего.

Пусть начнутся соответствующие расследования и на основании их результатов будут приняты соответствующие меры», – сказал ответственный по делам инвалидов Хесус Мартин.