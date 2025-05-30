На финал ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» назначен румынский судья Иштван Ковач

УЕФА назначил судей на финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером».

На встрече будет работать румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Его ассистентами будут Мариус Марика и Ференц Туньоги. В качестве четвертого арбитра выступит Жуан Пинейру (Португалия).

За систему ВАР будут отвечать Деннис Хиглер (Нидерланды) и ассистенты Кэтэлин Попа (Румыния) и Пол ван Букел (Нидерланды).

Матч состоится в субботу, 31 мая, в Мюнхене на «Альянц Арене». Начало – в 22:00 по московскому времени.