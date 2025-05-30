Жена Овечкина заявила о последнем сезоне Александра в «Вашингтоне»: «Уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину»

Александр Овечкин вернется в Россию после карьеры в НХЛ.

Об этом рассказала супруга хоккеиста Анастасия Шубская .

Действующее соглашение нападающего и «Вашингтона» рассчитано до завершения следующего сезона. Хоккеист является воспитанником «Динамо».

– Анастасия, весь интернет снова кипит из-за новостей вокруг Александра Овечкина. Журналист издания The Hockey Writers Тони Уолак объявил, что следующий сезон станет для Овечкина последним в Северной Америке. Мол, об этом сообщил «Вашингтон» в электронном письме владельцам абонементов. В ответ в клубе рассказали, что сотрудник отдела корпоративных продаж отправил электронное письмо, в котором ошибочно указывалось, что следующий год станет последним в карьере 39-летнего россиянина в НХЛ. Вы, конечно, ответы на все вопросы о том, где будет работать Александр, знаете. Все российские фанаты едва ли не молятся: может, Овечкин с семьей навсегда вернутся в Россию и останутся здесь жить?

– У Александра еще контракт на год.

Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину. Мы останемся в России, да, – сказала Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина .

«Вашингтон» объявил о последнем сезоне Овечкина – и сразу же опроверг. Что это было?