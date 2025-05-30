Гасперини отказал «Ювентусу» после разговора с будущим гендиректором Комолли. Тренер выбрал «Рому»

Джан Пьеро Гасперини отказался работать в «Ювентусе».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что покидающий «Аталанту» тренер сегодня пообщался с Дамьеном Комолли , будущим гендиректором «бьянконери», но тот не смог его убедить.

Несколько часов Гасперини выбирал между «Ювентусом» и «Ромой» и остановился на втором варианте. В переговорах с римлянами он продвинулся значительно дальше, чем с туринцами. Он уже встречался с владельцами и руководством столичного клуба во Флоренции и «почувствовал себя важным человеком».

Отмечается, что руководство «Ювентуса » пыталось подписать Гасперини по инициативе Джорджо Кьеллини.