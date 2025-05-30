Никитину обещают пост главного тренера сборной России в случае возвращения на турниры. Переговоры вели влиятельные люди из руководства ЦСКА («Бизнес Online»)

Игорь Никитин может возглавить сборную России по хоккею.

Ранее появилась информация о том, что тренер в ближайшее время расторгнет контракт с «Локомотивом» и возглавит ЦСКА.

Как сообщает «Бизнес Online», переговоры с Игорем Никитиным вели влиятельные люди из руководства ЦСКА. Его зарплата в московском клубе вырастет почти в 2 раза – до 160 млн рублей.

Кроме того, по данным издания, Никитину обещают должность главного тренера в сборной России, если команду вернут на мировую арену. В этом направлении ведется активная работа.

Напомним, Россия отстранена от турниров ИИХФ. Команду «Россия 25» возглавляет Роман Ротенберг.

В минувшем сезоне «Локомотив» под руководством Никитина выиграл Кубок Гагарина.

До работы в ярославском клубе Никитин был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала. Действующий контракт Никитина с ярославским клубом рассчитан до 2027 года.

29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.

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