Хачанов проиграл Полу в пяти сетах в третьем круге «Ролан Гаррос»
Карен Хачанов не вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос».
Он проиграл в третьем круге Томми Полу – 3:6, 6:3, 6:7(7), 6:3, 3:6. На тай-брейке Хачанов упустил два сетбола.
У Хачанова 10 побед и 12 поражений в пятисетовиках, у Пола – 10 и пять соответственно.
Хачанов не выходил во вторую неделю «Больших шлемов» с Australian Open-2024.
В этом сезона у Хачанова пока нет ни одной победы в матчах против соперников из топ-20, он проиграл все девять.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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