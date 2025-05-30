Хачанов проиграл Полу в пяти сетах в третьем круге «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов не вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос».

Он проиграл в третьем круге Томми Полу – 3:6, 6:3, 6:7(7), 6:3, 3:6. На тай-брейке Хачанов упустил два сетбола.

У Хачанова 10 побед и 12 поражений в пятисетовиках, у Пола – 10 и пять соответственно.

Хачанов не выходил во вторую неделю «Больших шлемов» с Australian Open-2024.

В этом сезона у Хачанова пока нет ни одной победы в матчах против соперников из топ-20, он проиграл все девять.