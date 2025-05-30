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Депутат Журова о пиве на стадионах: «Запретили, потому что нация спивалась. Можно разрешить на нескольких матчах в качестве эксперимента, если будут пьяные неадекваты – нам это не нужно»

Светлана Журова объяснила запрет пива на стадионах тем, что нация спивалась.

«В вопросе возвращения пива на стадионы ключевым будет мнение Минздрава. Почему в свое время запретили пиво? Потому что нация спивалась.

Реклама пива на телевидении, его продажа на аренах приводили к не очень приятным показателям. Плюс в это время процветало хулиганство на футбольных матчах с участием выпивших агрессивных болельщиков.

Вроде бы сейчас фанаты ведут себя спокойно. Можно в качестве эксперимента разово провести матчи, на которых будет разрешена продажа пива.

Если будет обеспечена безопасность, если при этом болельщики будут вести себя адекватно, не будут напиваться и устраивать драки, тогда вполне можно продавать пиво на стадионах. А массово сразу возвращать пиво я бы не стала.

Если снова будет агрессия и мордобитие, а это еще и дети увидят, тогда нам это не нужно. Родители просто не будут ходить семьями на футбол, потому что там пьяные неадекваты, мат-перемат. Это спортивное соревнование, а не соревнование, где надо напиться и драку устроить.

Хотя на чемпионате мира-2018 по футболу пиво продавалось, и российские болельщики вели себя адекватно. Но у русских есть такая черта национальная – мы прилично ведем себя перед гостями», – сказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Журова.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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